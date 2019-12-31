الخطيب يصل السعودية لزيارة تركي آل الشيخ وتأدية مناسك العمرة

وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل إلى أرض المملكة العربية السعودية قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، من أجل زيارة المستشار تركي آل الشيخ في منزله، إضافة إلى أداء مناسك العمرة.
وحرص محمود الخطيب على رد الزيارة للمستشار تركي آل الشيخ من أجل الاطمئنان على صحته في المقام الأول، وخاصة بعدما قام الأخير بفعل نفس الخطوة في الأسابيع الماضية من خلال زيارة الخطيب في منزله بمصر.
وتعرض بيبو إلى وعكة صحية كبيرة نوعاً ما على مستوى الظهر والعمود الفقري في الفترة الماضية، مما أجبره على السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل تلقي العلاج اللازم.
يُذكر أن هذه الوعكة التي تعرض لها الكابتن محمود الخطيب كانت السبب الرئيسي في الصلح الذي حدث بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ بعد عاصفة من الخلافات طيلة الموسم الماضي.
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