موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الأربعاء 1/1/2020

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم وليد سليمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي ومصر المقاصة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي ومصر المقاصة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في الموسم الحالي.

ويطمح المارد الأحمر في هذه المباراة تحديداً من أجل الحصول على العلامة في 9 مباريات على التوالي خاضها في مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري، وهو الأمر الذي سوف يجعله قريباً للغاية من الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة من جديد مثلما كان الحال تماماً في السنوات الماضية.

ولا تبدو مهمة الأهلي أصعب من المواسم الماضية، نظراً إلى تراجع مستوى ونتائج الغريم التقليدي فريق الزمالك بشكل واضح للغاية طيلة الجولات الماضية، مما جعل الفارق يصل بينهما إلى 10 نقاط كاملة مع تبقي مباراة مؤجلة لأبناء القلعة الحمراء.

ولا يقتصر الأمر فقط على خروج فريق الزمالك من دائرة المنافسة على اللقب، بل إن فريق بيراميدز قد خرج بدوره من هذه الدائرة في ظل النتائج السيئة التي حققها منذ انطلاقة الموسم بشكل عام في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتالي فإن الطريق بات مفتوحاً أمام الشياطين الحمر لحصد لقب محلي جديد دون أي معاناة على الإطلاق هذه المرة.

ومن المؤكد أن حسم لقب الدوري المصري الممتاز مبكراً يعني الكثير بالنسبة إلى الفريق الأهلاوي، وخاصة وأن ذلك سوف يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً لا مثيل له على الإطلاق، إضافة إلى نقل كامل تركيز لاعبيه على المنافسة فقط على لقب دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الرئيسي للأهلي طيلة السنوات الماضية من أجل التربع من جديد على عرش القارة السمراء بعد غياب منذ عام 2013.

على الجانب المقابل، يبدو فريق مصر المقاصة في وضعية سيئة للغاية قبل ملاقاة فريق الأهلي، حيث يعيش الفريق الفيومي تحت ضغوطات كبيرة وبالأخص مديره الفني الكابتن أحمد حسام ميدو بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخراً في الدوري العام.

وهو الأمر الذي قد يُشكل سلاحاً ذو حدين بالنسبة إلى فريق مصر المقاصة خلال هذه المباراة، حيث من المرجح أن يُقدم الفريق الفيومي مباراة كبيرة ويُحقق نتيجة إيجابية أمام كبير الأندية المصرية، وإما يواصل نتائجه السيئة ويتم الإطاحة بعدها مباشرة بالكابتن أحمد حسام ميدو من منصب المدير الفني من أجل إنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، بعدما أصبح الفريق الفيومي قريباً للغاية من منطقة الهبوط.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق مصر المقاصة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

مصر المقاصة 0/2 فاركو، كأس مصر.

الإسماعيلي 0/2 مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 3/2 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 1/1 طنطا، الدوري المصري الممتاز.

اف سي مصر 2/2 مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي ومصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 24 نقطة من 8 مباريات.

مصر المقاصة، المركز الخامس عشر، يمتلك في رصيده 9 نقاط من 10 مباريات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة بين الأهلي ومصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

مصر المقاصة 1/0 الأهلي، الأحد 4 ديسمبر 2016.

الأهلي 2/2 مصر المقاصة، الإثنين 29 مايو 2017.

مصر المقاصة 2/3 الأهلي، الأحد 10 ديسمبر 2017.

الأهلي 1/2 مصر المقاصة، الأحد 21 يناير 2018.

مصر المقاصة 3/0 الأهلي، الخميس 24 يناير 2019.

الأهلي 1/2 مصر المقاصة، الأربعاء 10 أبريل 2019.

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