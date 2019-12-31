موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي بمشاركة “تريزيجيه” الأربعاء 1/1/2020

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موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادية والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وبيرنلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وبيرنلي قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي

موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، ستكون مباراة أستون فيلا وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات أستون فيلا وبيرنلي

موعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على الخروج من الوضعية الكارثية التي يعيشها منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ولا يبدو حتى الآن أن فريق أستون فيلا لديه القدرة على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وخاصة في ظل فارق المستوى الواضح بينه وبين بقية الأندية المتواجدة من الأساس في البريميرليج طيلة السنوات الماضية.

ويأمل الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في محاولة مساعدة فريق أستون فيلا على تحقيق هدفه المنشود في المرحلة القادمة، علماً بأن كلاً من الثنائي لا يضمن مشاركته بصفة أساسية دائماً في المباريات الماضية، حيث دائماً ما يعتمد المدرب على أحدهما فقط وربما يعتمد عليهما معاً بحسب احتياجاته الفنية في كل مباراة من مباريات البريميرليج الصعبة والمعقدة.

وإليكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

شيفيلد يونايتد 0/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا 3/1 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/1 نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد 0/3 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق بيرنلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

توتنهام هوتسبير 0/5 بيرنلي.

بيرنلي 0/1 نيوكاسل يونايتد.

بورنموث 1/0 بيرنلي.

إيفرتون 0/1 بيرنلي.

بيرنلي 2/0 مانشستر يونايتد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أستون فيلا وبيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 20 جولة من المسابقة:

أستون فيلا، المركز الثامن عشر، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

بيرنلي، المركز الثالث عشر، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

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