فايلر يُعلن قائمة الأهلي وسط غيابات بالجملة قبل مواجهة مصر المقاصة

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعرفت قائمة المارد الأحمر غياب العديد من اللاعبين سواء لأسباب فنية أو خاصة بداعي الإصابة، حيث تمثلت هذه الغيابات على النحو التالي:

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سعد الدين سمير / جونيور أجايي / رمضان صبحي / شريف إكرامي / حمدي فتحي / محمد محمود / حسين الشحات / صالح جمعة.

وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول / ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / وليد سليمان / حسام عاشور / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جيرالدو.

خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو / مروان محسن.

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