أبو تريكة: 7 عوامل قادت منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات توالياً

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كشف الأسطورة المصري محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً عن السر وراء نجاح منتخب مصر في عهده في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في 3 مناسبات على التوالي في ظرف 6 سنوات فقط.

وأكد محمد أبو تريكة خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “بي إن سبورتس” القطرية أن هناك عدة عوامل ساعدت المنتخب الوطني على تحقيق ذلك الإنجاز العريق، والذي لخص معدن المواطن المصري غلى مستوى الرياضي في تلك الفترة.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه العوامل تتمثل في كلاً من:

الروح القتالية على أرض الملعب. الانتماء وحب الوطن. الالتزام داخل وخارج الملعب. ارتباط كل اللاعبين ببعضهم. حب الانتصار في كل مباراة. الرغبة في عدم التعرض إلى الخسارة. الإمكانيات الفنية العالية على مستوى جميع الخطوط.

وشدد الماجيكو في حديثه على أن جميع هذه العوامل قد لعبت دوراً مؤثراً في نجاح المنتخب الوطني المصري في الفترة ما بين عام 2006 وحتى عام 2010، مؤكداً في الوقت ذاته أن منتخب مصر لم يكن من المرشحين للظفر بلقب كأس الأمم الأفريقية في أي نسخة من النسخ ال3 التي فاز بها توالياً.

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