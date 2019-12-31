موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الأربعاء 1/1/2020

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موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، يستعد فريق آرسنال لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي آرسنال، إضافة إلى عشاق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من آرسنال ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، يستعد فريق آرسنال لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، ستكون مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات آرسنال ومانشستر يونايتد

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، يدخل فريق آرسنال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، إضافة إلى محاولة فتح جديدة مع مدربه الإسباني الجديد ميكل أرتيتا.

وتولى أرتيتا مهمة تدريب فريق أرسنال منذ جولتين قبل هذه المباراة الصعبة أمام فريق الشياطين، إلا أنه اكتفى بالتعادل في المباراة الأولى مع مضيفه بورنموث، ثم تعرض إلى الخسارة في المباراة الثانية على يد ضيفه تشيلسي.

وبكل تأكيد لم تكن تلك هي البداية التي يحلم بها المدرب الإسباني في أول مهمة تدريبية له في مسيرته، بعدما عمل في السنوات الماضية في منصب مساعد المدرب مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

ويعلم أرتيتا جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل الوضعية الحرجة التي استلم فيها المقاليد الفنية للفريق اللندني، حيث يجد فريق آرسنال نفسه بعيداً كل البُعد عن مراكز المقدمة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي يُعقد بالتالي مهمة المدرب الإسباني على صعيد البريميرليج، إلا أن ذلك قد يكون في صالحه نوعاً ما، حتى يكون تركيز الفريق بالكامل على المنافسة على كلاً من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالأخص لقب الدوري الأوروبي نظراً لأن الفائز به سوف يضمن لصاحبه مقعداً في مسابقة دوري الأبطال في الموسم الذي يليه مباشرة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية أفضل بكثير من منافسه هذه المرة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن أبناء المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لم يتذوقوا طعم الخسارة سوى مرة وحيدة فقط من أصل آخر 5 مباريات خاضها الفريق مؤخراً على مستوى جميع المسابقات.

ولا يقتصر الأمر فقط على النتائج الإيجابية، بل إن مستوى فريق مانشستر يونايتد من الناحية الفنية قد بدأ فعلاً في التحسن بشكل تدريجي في الأسابيع الماضية، علماً بأن فريق الشياطين الحمر على بُعد 4 نقاط فقط حالياً من المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُنافس اليونايتد أيضاً على 3 جبهات أخرى، وهي كلاً من لقب كأس الرابطة الإنجليزية إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً لقب الدوري الأوروبي مما يجعل الفريق في وضعية مثالية للغاية مع بداية العام الجديد 2020، على أمل أن يتمكن من حصد الألقاب في نهاية المطاف الموسم الحالي مع المدرب الطموح سولشاير.

وإليكم الآن نتائج فريق آرسنال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ستاندر لياج البلجيكي 2/2 أرسنال، الدوري الأوروبي.

آرسنال 3/0 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 0/0 آرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 1/1 آرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال 2/1 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق مانشستر يونايتد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

مانشستر يونايتد 1/1 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/3 كولشيستر يونايتد، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واتفورد 0/2 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/4 نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 2/0 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من آرسنال ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة:

آرسنال، المركز الثاني عشر، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

مانشستر يونايتد، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 31 نقطة.

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