تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مصر المقاصة ضيفه فريق الأهلي حامل اللقب، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / أحمد الشيخ / وليد سليمان / جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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