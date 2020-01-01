أمين عمر حكماً لمباراة الأهلي ومصر المقاصة الليلة في الدوري المصري

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء يوم أمس الثلاثاء عن هوية حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة الحكام بتعيين الحكم أمين عمر من أجل إدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة الليلة، على أن يتكون طاقمه المعاون من كلاً من: محمود أبو الرجال حكم راية / هشام الدسوقي حكم راية / محمود دسوقي حكم رابع.

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على صعيد آخر، قامت اللجنة بتعيين الحكم سعيد حمزة من أجل إدارة مباراة الإسماعيلي وإنبي اليوم أيضاً، على أن يتكون طاقمه المعاون من كلاً من: تامر رشاد حكم راية / خالد السيد حكم راية / عمرو عبد الفتاح حكم رابع.

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