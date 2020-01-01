تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد المتوقع الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق آرسنال ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق آرسنال في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / ديفيد لويز / ساكو.

خط الوسط: لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / نيلسون / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني ميكيل أرتيتا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق آرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / وليامز.

خط الوسط: فريدريكو سانتوس / نيمانيا ماتيتش / داني جيمس / أندرياس بيريرا / ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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