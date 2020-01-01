مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1/1/2020 .. الأهلي ومصر المقاصة وآرسنال ضد مانشستر يونايتد

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها مباراة آرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة الأهلي مع مضيفه مصر المقاصة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بيرنلي / أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

برايتون أند هوف ألبيون / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

واتفورد / ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الخامسة مساءً.

نيوكاسل يونايتد / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الخامسة مساءً.

وست هام يونايتد / بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

نورويتش سيتي / كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة والنصف مساءً.

آرسنال / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة مساءً.

الاتحاد السكندري / المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز، الجولة الحادية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق رامي بهجت، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الإسماعيلي / إنبي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الحادية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الخامسة مساءً.

مصر المقاصة / الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الحادية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الكواليني، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الاتحاد / الفتح، كأس خادم الحرمين الشريفين، الدور ثمن النهائي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد النفيسة، الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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