الأهلي مُطالب بدفع 8 مليون جنيه ديون لاتحاد الكرة من أجل قيد كهربا

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال مُطالباً بدفع مبلغ 8 مليون جنيه مصري إلى اتحاد الكرة، من أجل السماح له بقيد النجم محمود عبد المنعم كهربا في قائمته المحلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر أن ذلك المبلغ يُعتبر بمثابة ديون متراكمة على النادي الأهلي في الفترة الماضية، حيث تتمثل هذه الديون في كلاً من: عقوبات مالية سابقة لم يتم سدادها / رسوم توثيق عقود بعض اللاعبين.

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وأشار أيضاً إلى أن عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري المؤقت طالب جميع الأندية المصرية وليس النادي الأهلي فقط في الآونة الأخيرة بضرورة تسديد جميع الديون المستحقة عليها في خزينة اتحاد الكرة، حتى يُسمح لها بالتالي قيد لاعبين جديد في الميركاتو الشتوي الحالي.

وشدد المصدر على أن أي نادي لا تزال عليه ديون للاتحاد ورفض سدادها في الوقت الحالي، لن يستطيع بالتالي قيد أي لاعب جديد في قائمته مع بداية العام الجديد الحالي 2020.

يُذكر أن هذه العقبة التي ظهرت أمام النادي الأهلي لا تُعتبر الوحيدة أمام النادي الأهلي من أجل قيد محمود عبد المنعم كهربا، حيث تتواجد مشكلة أخرى تتمثل في ضرورة إرسال نادي ديسبورتيفو البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وكان كهربا قد لعب ال6 أشهر الماضية رفقة النادي البرتغالي بعدما فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك، ومن ثم قام بفسخ عقده أيضاً ولكن بالتراضي مع نادي ديسبورتيفو مقابل دفع مبلغ 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، إلا أن النادي البرتغالي لا يزال لم يُرسل بعد البطاقة الدولية الخاصة بالنجم كهربا.

ويأمل مسؤولو النادي الأهلي في حسم ذلك الملف في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع زملائه في المباريات القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، نظراً إلى حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدمات لاعب مرن مثله في خط الهجوم.

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