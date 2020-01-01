بعد انطلاق البث الرسمي .. تعرف على تردد قناة الزمالك على نايل سات

Advertisements

شهدت الساعات الأولى من اليوم الأول من شهر يناير الحالي من العام الجديد 2020 انطلاق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك، والتي تم الإعلان عن إنشائها بصفة رسمية من طرف مجلس إدارة القلعة البيضاء في شهر ديسمبر الماضي.

وباتت جماهير القلعة البيضاء تبحث طيلة الساعات الماضية عن تردد قناة الزمالك، من أجل متابعة كافة البرامج والأحداث التي سوف ينقلها عبر شاشة قناة نادي الزمالك.

Advertisements

وجاءت فكرة إنشاء قناة خاصة لنادي الزمالك منذ عام 2011، إلا أن ميزانية النادي لم تكن كافية أبداً لإنشاء هذه القناة التي كلفت خزينة نادي الزمالك حوالي مبلغ 40 مليون جنيه مصري.

ولن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك بدفع ذلك المبلغ، حيث من المقرر أن يتم تحصيله من طرف الشركة الراعية التي تُدين لنادي الزمالك بمبلغ 60 مليون جنيه في الأساس.

تردد قناة الزمالك على النايل سات

نستعرض لكم في هذا المقال تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات، والتي انطلق بثها بصفة رسمية مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 1 يناير 2020.

ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تردد قناة الزمالك، حتى يتمكن كل عاشق لنادي الزمالك من متابعة القناة وكافة برامجها.

ويتم بث قناة الزمالك عبر التردد 11449 أفقي H، أما معدل الترميز فهو 27500، علماً بأن القناة تحمل اسم “Zamalek sports”.

وتم إنشاء قناة الزمالك من أجل إدخال الفرحة في قلوب جماهير القلعة البيضاء التي انتظرت طويلاً هذه اللحظة التاريخية لناديها، وخاصة في ظل عراقة نادي الزمالك سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

إقرأ أيضاً: الأهلي مُطالب بدفع 8 مليون جنيه ديون لاتحاد الكرة من أجل قيد كهربا