اتحاد الكرة يُخاطب الإتحاد البرتغالي للحصول على بطاقة كهربا الدولية

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير قام بإرسال خطاباً رسمياً إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، من أجل مطالبته بالحصول على البطاقة الدولية للنجم محمود عبد المنعم كهربا حتى يتم قيده في قائمة النادي الأهلي شهر يناير الجاري.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة من طرف الاتحاد المصري جاءت بناءً على الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نظراً إلى حاجة المارد الأحمر لخدمات محمود عبد المنعم كهربا في المرحلة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من المتوقع أن تصل في الساعات القادمة بعد خطاب اتحاد الكرة، وخاصة وأن كهربا قد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لناديه السابق ديسبورتيفو البرتغالي والتي وصلت إلى مبلغ 400 ألف يورو.

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