الأهلي بدون راحة بعد مباراة مصر المقاصة استعداداً لمواجهة اف سي مصر

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قراراً في غاية الأهمية، قبل ساعات قليلة فقط من مواجهة مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدرب السويسري رينيه فايلر إلغاء الراحة السلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الخميس، بالرغم من خوض المارد الأحمر مباراة صعبة الليلة أمام فريق مصر المقاصة.

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ويأتي ذلك القرار من طرف فايلر من أجل التحضير للمباراة التي تليها أمام فريق اف سي مصر مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تحديداً في مساء يوم الأحد القادم في مسابقة الدوري العام.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الراحة من التدريبات الموسم الحالي، نظراً إلى ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه الفريق الأهلاوي سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

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