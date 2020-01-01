كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة أسوان في الدوري المصري

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق أسوان في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وأسوان القادمة في مساء يوم غداً الخميس على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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وإليكم الآن قائمة الزمالك الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق أسوان:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد السلام / محمد عبد الشافي / أحمد عيد / إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / محمد أوناجم / كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد / عمر السعيد.

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