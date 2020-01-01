الأندية تُهدد بسحب الثقة من اتحاد الكرة والأخير يُصمم على موقفه من الاستبدال

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أشعل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء أزمة كبيرة كان الوسط الرياضي في غنى عنها تماماً، بعدما عقد جمعية عمومية في مقر القلعة البيضاء بحضور ممثلي 30 نادي مصري من أجل النظر في بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة.

وشهد مقر نادي الزمالك مشاركة 30 نادي فقط من أصل 214 في الجمعية العمومية الأولى، من أجل الاعتراض على السياسة التي يتبعها اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني في الفترة الماضية.

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وقرر جميع المشاركين في الجمعية العمومية اليوم تصعيد الأمر أكثر، من خلال دعوة بقية الأندية للمشاركة في جمعية عمومية أخرى ولكن غير عادية من أجل مصلحة كرة القدم المصرية.

ويأتي الهدف من وراء كل ذلك بسبب رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك في تعديل لائحة الاستبدال خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، حتى يتمكن النادي من قيد لاعبين جدد في قائمة الفريق الأول مع بداية العام الحالي 2020 وإخراج المصابين من القائمة إضافة إلى الهاربين.

على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير لا يزال مُصمماً بشدة على موقفه، وذلك بخصوص استحالة تعديل اللوائح والقوانين التي بدأت بها المسابقات المحلية مع انطلاقة الموسم الحالي، وهو ما يعني عدم تعديل اللائحة الخاصة باستبدال اللاعبين في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة يعلم جيداً أنه مُلزم من الناحية القانونية بضرورة تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الجمعية العمومية يجب أن تكون قانونية في المقام الأول من خلال الحصول على موافقة الاتحاد المصري على انعقادها قبل كل شيء.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُنهي الموسم الجاري بنفس القوانين التي بدأ بها الموسم دون تعديل أي لائحة على الإطلاق، وخاصة بعدما قامت جميع الأندية بالتوقيع بنفسها على إقرار بذلك الأمر منذ البداية.

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