تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مصر المقاصة الليلة في الدوري المصري

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / أحمد فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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