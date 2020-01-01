تعرف على سر تأخر وصول بطاقة كهربا الدولية رغم فتح باب القيد اليوم

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تسائل العديد من عشاق النادي الأهلي اليوم عن السبب الرئيسي وراء تأخر وصول البطاقة الدولية للنجم محمود عبد المنعم كهربا، والتي تسببت بدورها في عدم مشاركة اللاعب في مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسمياً مع محمود عبد المنعم كهربا في الأسابيع الماضية، بعدما قام الأخير بفسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبورتيفو البرتغالي من خلال قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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ودفع كهربا مبلغاً وصل قدره إلى 400 ألف يورو للنادي البرتغالي قبل تقديمه بصفة رسمية من طرف النادي الأهلي، إلا أن النادي البرتغالي لا يزال لم يُرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حتى هذه اللحظة.

وبناءً على ذلك، طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رسمياً يوم أمس الثلاثاء الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة مخاطبة نظيره الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حتى يقوم الأخير بإرسال البطاقة الدولية الخاصة بالنجم محمود عبد المنعم كهربا.

ومن جانبه، استجاب الاتحاد المصري لطلب النادي الأهلي وقام بالفعل بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد البرتغالي من أجل المطالبة بسرعة إرسال البطاقة الدولية للاعب في الساعات القادمة، حتى يتم قيده في قائمة النادي الأهلي، بعدما تم فتح باب القيد تزامناً مع بداية العام الجديد 2020 وفترة الميركاتو الشتوية.

ويبقى السبب الرئيسي وراء عدم قيام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإرسال البطاقة الدولية الخاصة بالنجم كهربا اليوم، هو أن كافة أعضاء الاتحاد في عطلة رسمية بسبب أعياد الميلاد مثلما هو الحال في معظم أنحاء قارة أوروبا في مثل هذا التوقيت من كل يوم.

ومن المتوقع أن يقوم اتحاد الكرة البرتغالي بالاستجابة لطلب نظيره المصري مباشرة عقب العودة من عطلة أعياد الميلاد، على أمل حدوث ذلك قبل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فريق اف سي مصر مساء يوم الأحد المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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