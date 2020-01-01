رئيس الزمالك يواصل ضغطه على اتحاد الكرة لتعديل لائحة الاستبدال

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واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضغطه الهائل على الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني، من أجل تعديل لائحة الاستبدال مع بداية فترة الميركاتو الشتوي انطلاقاً من اليوم تزامناً مع بداية العام الجديد 2020.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر القلعة البيضاء، أن الجمعية العمومية التي تم عقدها اليوم بحضور 30 ممثل عن أندية القسم الثاني لم يتم فيها التطرق إلى ملف تعديل لائحة الاستبدال على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الجمعية العمومية تم مناقشة فيها مدى أحقية أي نادي بقيد لاعبين جدد في قائمته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بدلاً من أي لاعب تعرض إلى إصابة قوية تجعله يغيب عن ناديه حتى نهاية الموسم أو أي لاعب هرب من ناديه مثلما حدث مع نادي الزمالك.

وتكمن مشكلة نادي الزمالك أنه لا يحق له سوى استبدال لاعب واحد فقط خلال شهر يناير الجاري، إلا أن مشاكل الفارس الأبيض تُعد أكبر منذ ذلك بكثير في ظل تعرض أكثر من لاعب في صفوفه إلى إصابات طويلة، إضافة إلى هروب النجم التونسي حمدي النقاز من صفوفه لعدم الحصول على المستحقات المادية المتأخرة له.

ويبدو أن رئيس الزمالك لن يفوز بنسبة كبيرة في هذه القضية التي أشعلها طيلة الأسابيع الماضية، وخاصة وأن الجمعية العمومية التي تم انعقادها اليوم لم يحضرها سوى ممثلي 30 نادياً فقط من أصل 214 نادياً.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن جميع أندية الدوري المصري الممتاز غابت عن هذه الجمعية العمومية، نظراً إلى اعتراضها جميعاً وفي مقدمتها النادي الأهلي على إجراء أي تعديل على لائحة الاستبدال في الميركاتو الشتوي الحالي.

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