موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري الممتاز الخميس 2/1/2020

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موعد مباراة الزمالك وأسوان، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق أسوان في مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وأسوان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وأسوان، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وأسوان قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

موعد مباراة الزمالك وأسوان، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق أسوان في مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وأسوان تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وأسوان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وأسوان، ستكون مباراة الزمالك وأسوان منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وأسوان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وأسوان

موعد مباراة الزمالك وأسوان، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد النتائج السلبية التي حققها بشكل متتالي في الأسابيع الماضية سواء محلياً أو حتى قارياً.

ولم ينجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في جميع المباريات الأربعة الماضية التي خاضها، وذلك بواقع 3 تعادلات إضافة إلى هزيمة وحيدة، وهو المعدل الذي يُعتبر مرشحاً إلى الارتفاع في حالة استمرار نفس الأداء لأبناء القلعة البيضاء على أرض الملعب.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق الزمالك يستطيع حصد النقاط الكاملة من أمام منافسه القادم فريق أسوان، حتى وإن قدم مباراة سيئة من الناحية الفنية مثلما كان الحال في جميع مبارياته الماضية، نظراً إلى ضعف مستوى المنافس هذه المرة بعكس المرات السابقة.

ومن الطبيعي أن يطمع فريق أسوان بدوره في الخروج بنتيجة إيجابية هو أيضاً من أمام فريق الزمالك، وخاصة في ظل رغبته في الهروب من منطقة الهبوط التي يتواجد بها في الوقت الحالي، على أمل أن يتمكن من حصد نقطة واحدة فقط على أقل تقدير من أمام الفارس الأبيض.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 2/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 0/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

زيسكو يونايتد الزامبي 1/1 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك وأسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز السابع، يمتلك في رصيده 15 نقطة من 9 مباريات.

أسوان، المركز السابع عشر، يمتلك في رصيده 7 نقاط من 10 مباريات.

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