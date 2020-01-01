تركي آل الشيخ يُعلق على زيارة الخطيب له في السعودية

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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على التعليق على زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي له في المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه الزيارة من طرف الكابتن محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ، مثلما فعل الأخير مع الخطيب حينما زار مصر في الفترة الماضية، على أن يؤدي الكابتن محمود الخطيب أيضاً مناسك العمرة قبل العودة إلى القاهرة.

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وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه، اخدته في جولة في موسم الرياض واطمئن على صحتي، هعمل عملية جراحية قريباً في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص أخر مع طبيب متخصص هناك.

كان الجو ودي وأخوي ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي، أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط.

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