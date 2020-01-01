الأهلي يُحكم قبضته على صدارة الدوري العام بعد فوزه الشاق على مصر المقاصة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه المثالية عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

ونجح في تسجيل أهداف الأهلي في المباراة كلاً من التونسي علي معلول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، إضافة إلى محمد مجدي قفشة في الدقيقة 80.

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وجاءت مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع المارد الأحمر رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العام بعد فوزه التاسع على التوالي مع تبقي له مباراتين مؤجلتين، فيما استقر رصيد فريق مصر المقاصة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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