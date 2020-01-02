“رحيل أزارو ووصول بطاقة كهربا”.. “الأهلي” يكشف تفاصيل الصفقة الأخيرة

Advertisements

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن ناديه اقترب من حسم الصفقة الأخيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفا أن ملف الصفقة الأخيرة اقتربت من الحسم لكن تظل المفاوضات سارية حتى الآن.

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتباط الأهلي بأكثر من لاعب إفريقي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يأتي من أبرزهم النيجيري بليسنج إليكي لاعب لوزيرن السويسري.

Advertisements

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، بشأن اقتراب رحيل وليد أزارو عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية: “لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، أما بالنسبة لغيابه عن المشاركة فهو قرار فني”.

وأوضح بخصوص موقف اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”:”طلبنا الحصول على البطاقة الدولية وفوجئنا باستعلام ناد آخر عن البطاقة الدولية لكهربا”، مضيفًا أن اتحاد الكرة سيحل هذه المشكلة لكن عليهم الإعلان عن النادي الذي قام بهذا التصرف، لكن في النهاية بطاقة كهربا ستصل اليوم الخميس.

وكان الأهلي حصل على خدمات كهربا مؤخرًا قادمًا من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي حيث وقع صاحب الـ25 عامًا على عقود انتقاله لمدة أربعة أعوام ونصف، كما استطاع الأهلي أن يفوز على مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب “السلام” ضمن المرحلة الـ11 من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه منافسه نادي مصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري.

Advertisements

وتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما حقق الأحمر تسع انتصارات متتالية، حيث يبتعد المتصدر عن ملاحقه المقاولون العرب بفارق نقطتين.