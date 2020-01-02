“الأهلي” يوضح موقف الشحات وأجايي من مواجهة “نادي مصر”

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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في فريق النادي الأهلي، محاولات لتجهيز ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي للحاق بمباراة نادي مصر، موضحًا أن “الأهلي” يستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن فريقه لديه رغبة قوية في استعادة الثنائي لتدعيم الجانب الهجومي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر سيتطمئن مع طبيب الفريق خالد محمود على موقف الثنائي من مباراة الأحد، مؤكدًا أن هناك متسعًا من الوقت لتجهيزهما قبل مباراة نادي مصر.

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وقال عبد الحفيظ، بخصوص مباراة نادي مصر، أن فريقه لديه هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات المحلية من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، مشيرًا إلى أنه: “لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز الذي سيكون دافعًا قويًا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم”.

يذكر أن جونيور أجايي يعاني من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من إصابة في العضلة الضامة حيث غاب الثنائي عن مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة الأخيرة في الدوري.

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ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة بالفوز في تسع مباريات حيث فاز الفريق الأحمر أمس الأربعاء على مصر المقاصة بنتيجة (2-0)، كما أنه من المقرر أن يلعب الأهلي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.