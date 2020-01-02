شريف إكرامي: “لو لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج”

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قال شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، إن فريقه وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كهدف أساسي بعد الإخفاق في السنوات الماضية، موضحا: “أنه بعد الوصول للنهائي مرتين وإخفاق كبير في الموسم الماضي أعتقد إذا لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج”.

وأضاف إكرامي، في تصريحات صحفية: “صحيح أن لقب الدوري يُعد هدفًا أساسيًا للفريق كل موسم من أجل نجاح الموسم إلا أننا نريد التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب دام ما يقرب من 6 سنوات.. التتويج باللقب القاري هدفًا أساسيًا للاعبين والجماهير أيضًا، نتمنى الاحتفال باللقب في شهر مايو المقبل”.

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جدير بالذكر أن النادي الأهلي لم يحرز اللقب الإفريقي منذ نسخة 2013 عندما توّج على حساب أورلاندو بطل جنوب إفريقيا، حيث وصل بعدها الأحمر مرتين إلى المباراة النهائية خلال نسختي (2017) و (2018) قبل الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في المباراتين، ويلعب “الأهلي” هذه النسخة من البطولة القارية حيث يتواجد الفريق الأحمر في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع الثنائي النجم الساحلي والهلال برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.