الزمالك يُطالب رسمياً الاستعانة بحكام أجانب بعد أحداث مباراة أسوان

Advertisements

اعترض مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي وبشدة على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها العديد من الحكام المصريين في حق نادي الزمالك الموسم الحالي.

وطلب نادي الزمالك رسمياً ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، نظراً إلى سوء اختيار لجنة الحكام لجميع حكام مباريات الزمالك في الأسابيع الماضية بسبب العداء تجاه النادي بصفة عامة.

Advertisements

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار من جديد بعدما فشل في ذلك في آخر أربع مباريات على التوالي على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن انتصار يوم أمس الخميس قد جاء على حساب ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري العام.

وشهدت مباراة الزمالك وأسوان قيام حكم اللقاء بطرد النجم طارق حامد من صفوف الفارس الأبيض، حيث حصل اللاعب المخضرم على بطاقة صفراء في البداية ثم منحه الحكم بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض بشكل غير لائق، قبل أن يتوقف اللقاء لمدة 6 دقائق كاملة بسبب رفض طارق حامد الخروج من أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الذي أصدره نادي الزمالك اعتراضاً على الحكام المصريين:

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، رافضاً التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان.

الاختيارات السيئة للجنة الحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس، وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق، بينما تُحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد ارسال الأخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُحكم قبضته على صدارة الدوري العام بعد فوزه الشاق على مصر المقاصة