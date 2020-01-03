الغندور يرفض طلب الزمالك ويؤكد الاستعانة بحكام أجانب في مباراة القمة فقط

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رد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على البيان الرسمي الذي أصدره نادي الزمالك مساء يوم أمس الخميس، والذي طلب فيه الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الكابتن جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن طلب نادي الزمالك المتمثل في الاستعانة بحكام أجانب المرحلة القادمة في مسابقة الدوري العام، لن يتم الموافقة عليه سواء من طرف لجنة الحكام أو حتى من طرف اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير شؤون الاتحاد المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قامت منذ اليوم الأول لها في اتحاد الكرة بإلغاء بند السماح للأندية بالاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري العام انطلاقاً من الموسم الحالي، وبالتالي لا يُمكن لأي نادي الاعتراض على غير ذلك.

وشدد جمال الغندور في حديثه على أن لجنة الحكام سوف تعتمد على الحكم المصري في جميع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكم الأجنبي لن يتواجد إلا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سواء ذهاباً أو حتى إياباً.

وأوضح أن لجنة الحكام تتفق تماماً مع الاتحاد المصري لكرة القدم في مسألة الاعتماد على الحكم المصري، نظراً إلى حاجة الحكم المصري في كسب الثقة في نفسه وفي قدراته من جديد بعد المعاناة التي عاشها في السنوات الماضية.

وأضاف أيضاً أن مصر لا تمتلك في الوقت الحالي سوى 13 حكماً فقط لديهم الخبرة اللازمة من أجل إدارة المباريات، لذا تعمل لجنة الحكام في الوقت الحالي على تكوين حكام مصريين جدد من أجل المستقبل حتى لا تكون ساحة الحكام المصرية خالية بعد 4 سنوات من الآن.

وكان فريق الزمالك قد نجح مساء يوم أمس الخميس في تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن الحكم قام بطرد النجم طارق حامد بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية بشكل غير لائق.

وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة نادي الزمالك لإصدار بيان رسمي يطلب فيه تعيين حكام أجانب في جميع مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري العام المرحلة القادمة، بسبب الظلم الذي دائماً ما يتعرض له على المستوى المحلي.

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