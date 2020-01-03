أمير مرتضى: الأهلي فاز بالدوري الموسم الماضي بسبب التحكيم

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حرص أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ونجل رئيس النادي على الاعتراض بشدة على الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك خلال مباراته مع أسوان التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل لا شيء في نهاية المطاف.

وأكد أمير مرتضى خلال تصريحات له عقب نهاية اللقاء مباشرة أن نادي الزمالك لم يعد يحتمل الأخطاء التحكيمية الفادحة للحكام المصريين في كل مباراة من مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق الزمالك قد خسر لقب الدوري العام في الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية، بالرغم من أن نادي الزمالك كان أول الداعمين للحكم المصري وعدم الرغبة في الاستعانة بحكام أجانب.

وشدد أمير مرتضى في حديثه على فريق الزمالك ارتكب بعض الأخطاء في الموسم الماضي، إضافة إلى نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي عرف العديد من المؤجلات وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، مما كان سبباً في نهاية المطاف في ضياع اللعب من أبناء القلعة البيضاء بجانب الظلم التحكيمي.

وأوضح أن الأمر يبدو مشابهاً لما يحدث أيضاً في الموسم الجاري، نظراً لأن الزمالك سوف يلتقي يوم الأحد مع فريق طنطا الذي حصل بدوره على راحة من المباريات لمدة أسبوع كامل بعكس الزمالك الذي يتبقى له يومين فقط على المباراة.

وأضاف أيضاً أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم وعدت مع انطلاقة الموسم الحالي أن نظام مسابقة الدوري العام سوف يكون قائماً على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي نرى عكسه تماماً في الوقت الحالي سواء بالنسبة إلى نادي الزمالك أو أي نادي آخر.

يُذكر أن الزمالك سوف يفتقد في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق طنطا خدمات كلاً من النجم طارق حامد بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة أسوان، إضافة إلى النجم التونسي فرجاني ساسي بداعي توالي البطاقات الصفراء.

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