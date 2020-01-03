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شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة ال21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث لم يتغير الحال كثيراً بعد نهاية هذه الجولة من خلال مواصلة فريق ليفربول التحليق وحيداً في صدارة ترتيب البريميرليج.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة ال21، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة ال21 من البريميرليج.

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وإليكم الآن نتائج مباريات الجولة ال21 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 تشيلسي.

بيرنلي 2/1 أستون فيلا.

نيوكاسل يونايتد 3/0 ليستر سيتي.

واتفورد 1/2 ولفرهامبتون.

ساوثهامبتون 0/1 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 0/4 بورنموث.

مانشستر سيتي 1/2 إيفرتون.

نورويتش سيتي 1/1 كريستال بالاس.

أرسنال 0/2 مانشستر يونايتد.

ليفربول 0/2 شيفيلد يونايتد.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة ال21:

ليفربول، 58 نقطة. ليستر سيتي، 45 نقطة. مانشستر سيتي، 44 نقطة. تشيلسي، 36 نقطة. مانشستر يونايتد، 31 نقطة. توتنهام هوتسبير، 30 نقطة. ولفرهامبتون، 30 نقطة. شيفيلد يونايتد، 29 نقطة. كريستال بالاس، 28 نقطة. أرسنال، 27 نقطة. إيفرتون، 25 نقطة. ساوثهامبتون، 25 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 25 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 24 نقطة. بيرنلي، 24 نقطة. وست هام يونايتد، 22 نقطة. أستون فيلا، 21 نقطة. بورنموث، 20 نقطة. واتفورد، 19 نقطة. نورويتش سيتي، 14 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 21 جولة:

الإنجليزي جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدف. الجابوني بيير إيميريك أوباميانج،فريق آرسنال، 13 هدف. الإنجليزي داني إنجز، ساوثهامبتون، 13 هدف. الإنجليزي تامي أبراهام، تشيلسي، 12 هدف. الإنجليزي ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 12 هدف.

ومن المؤكد أن الصراع على لقب البريميرليج سوف يشتعل بشكل أكبر في الجولة القادمة بعد أسبوع من الآن، نظراً إلى المباراة المعقدة التي تنتظر فريق ليفربول المتصدر من خلال الحلول ضيفاً على فريق توتنهام هوتسبير مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بالرغم من معاناة الأخير من معاناة القائد هاري كين بسبب الإصابة.

ومن جانبه، سوف يسعى حامل اللقب فريق مانشستر سيتي للعودة بالنقاط الكاملة من خارج أرضه أمام مضيفه فريق أستون فيلا، فيما يجد فريق ليستر سيتي نفسه في مهمة صعبة أمام ضيفه العنيد فريق ساوثهامبتون الذي استعاد عافيته في الآونة الأخيرة.

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