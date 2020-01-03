صراع وشيك بين الأهلي وبيراميدز لضم الزناري من حرس الحدود

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يستعد للدخول في صراع شرس مع مجلس إدارة نادي بيراميدز في الأيام القادمة، من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب مصطفى الزناري من صفوف فريق حرس الحدود خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت التقارير أن لاعب الوسط الشاب مصطفى الزناري قد جذب أنظار الوسط الرياضي بأكمله بصفة عامة طيلة الأشهر الماضية، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشارت أيضاً إلى أن اللاعب يتسم بقدرات فنية عالية في مركز خط وسط الميدان، إضافة إلى عامل صغر سنه بعدما تم تصعيده من قطاع الناشئين لفريق طلائع الجيش في الموسم الماضي، قبل أن يرحل إلى نادي حرس الحدود على سبيل الإعارة.

وشددت التقارير على أن نادي طلائع الجيش المالك الأصلي للاعب لن يتخلى عنه بهذه السهولة، وخاصة في ظل رغبة أكثر من نادي مصري في الظفر بخدماته في الوقت الحالي، مما يعني بالتالي أن النادي العسكري سوف ينتظر زيادة قيمة اللاعب بشكل أكبر في سوق الإنتقالات.

وأوضحت أن مصطفى الزناري نفسه قد لا يرغب في المخاطرة بمستقبله في الوقت الراهن في حالة انتقاله إلى الأهلي أو بيراميدز، نظراً إلى احتمالية عدم قدرته على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لأي منهما، لذا سيكون مصيره وقتها إما الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء أو الإعارة لأي نادي آخر.

يُذكر أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لن يبدأ المفاوضات بصفة رسمية مع نادي طلائع الجيش بخصوص هذه الصفقة، إلا في حالة الحصول على الموافقة من طرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ولا يزال رينيه فايلر لم يُقرر بعد الصفقة الأخيرة التي سوف يتعاقد معها المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي، علماً بأن العديد من التكهنات تُرجح أن تكون هذه الصفقة على مستوى خط الهجوم من خلال التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز المهاجم الصريح.

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