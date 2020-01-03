اتحاد الكرة يؤكد مخاطبة الجهات الأمنية مجدداً لمنع رئيس الزمالك من حضور مباراة طنطا

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير سوف يقوم مجدداً بمخاطبة الجهات الأمنية، من أجل منع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من حضور المباراة القادمة للفارس الأبيض أمام فريق طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري سوف يُطالب الجهات الأمنية بضرورة تطبيق العقوبة المفروضة على رئيس نادي الزمالك، والتي تتمثل في حرمانه من حضور 3 مباريات لفريق الزمالك في مسابقة الدوري العام، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس الزمالك لم يلتزم بتطبيق هذه العقوبة بعدما حضر في مدرجات ملعب السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، قبل أن يتغيب يوم أمس الخميس عن حضور مباراة الزمالك وأسوان في ملعب القاهرة الدولي.

وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة سوف يُخطر الجهات الأمنية في محافظة الغربية بضرورة إبلاغ مراقب مباراة الزمالك وطنطا بإيقاف اللقاء، وذلك في حالة حضور رئيس الزمالك في مدرجات ملعب غزل المحلة، ولا يقتصر في ذلك فحسب بل حتى في حالة امتناعه عن مغادرة ملعب المباراة بناءً على تعليمات الجهات الأمنية.

ومن المرجح بنسبة كبيرة عدم حضور رئيس نادي الزمالك هذه المباراة القادمة أمام فريق طنطا، وخاصة وأن اللقاء يُقام خارج العاصمة المصرية القاهرة، وبالتالي سوف يكتفي بقية أعضاء مجلس الإدارة بالحضور في مدرجات ملعب غزل المحلة.

وكان رئيس الزمالك قد أكد خلال تصريحات له في الأيام الماضية أنه لا يعترف بالعقوبة التي فرضها عليه الاتحاد المصري لكرة القدم، نظراً إلى امتلاكه حصانة برلمانية تمنع أي جهة في الدولة بمعاقبته إلا في حالة الحصول على موافقة من طرف مجلس النواب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه شدد أيضاً على أنه قام بشراء حذاء جديد من أجل وضعه في وجه من لا يرغب في حضوره أي مباراة قادمة من مباريات الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة القادمة.

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