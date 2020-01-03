الأهلي يُعلن السفر إلى زيمبابوي 8 يناير استعداداً لمواجهة بلاتينيوم ستارز

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كشف النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الجمعة عن موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دولة زيمبابوي، استعداداً لمواجهة مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم أن بعثة المارد الأحمر سوف تبدأ رحلتها من العاصمة المصرية القاهرة يوم 8 يناير المقبل، وذلك عبر رحلة طويلة ومرهقة للغاية سوف تشهد ترانزيت في محطتين قبل الوصول إلى مقر إقامة البعثة في زيمبابوي.

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وأشار إلى أن رحلة فريق الأهلي سوف تتوقف أولاً في مطار أديس أبابا في دولة إثيوبيا، على أن تتوجه بعدها مباشرة من هناك إلى هراري عاصمة دولة زيمبابوي، ومن هناك سوف تستقل البعثة طائرة أخرى من أجل التوجه إلى مدينة بولاوايو المقرر إقامة المباراة فيها، علماً بأن هذه المدينة تفصل بينها وبين العاصمة هراري مسافة 450 كيلو متراً.

وشدد الأهلي على أن بعثة الفريق الأول سوف تُغادر دولة زيمبابوي في اليوم الذي يلي المباراة مباشرة مع فريق بلاتينيوم ستارز، وبالتالي سوف تصل إلى مطار القاهرة الدولي في فجر يوم 13 يناير أي قبل يومين فقط من مباراة طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أيضاً أن كلاً من سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي سوف يتوجه رفقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى دولة زيمبابوي قبل موعد سفر بعثة الفريق الأول، من أجل الاطمئنان على كافة التجهيزات قبل وصول البعثة، حيث تتمثل هذه التجهيزات في مقر الإقامة إضافة إلى ملاعب التدريب وأيضاً وسيلة نقل اللاعبين من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

يُذكر أن مباراة الأهلي مع مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن الفريق الأهلاوي يملك في رصيده 6 نقاط بعد مرور 3 جولات من مرحلة المجموعات، بينما فشل فريق بلاتينيوم ستارز في حصد أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر المسابقة.

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