أشرف عبدالعزيز: عبد الله السعيد لن يرحل إلى الزمالك ولن يعود إلى الأهلي

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حسم أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص بالنجم عبد الله السعيد كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مستقبل الأخير مع ناديه الحالي بيراميدز وإمكانية رحيله عن صفوفه سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى في الصيف المقبل.

ورفض عبد الله السعيد الحديث في الأيام الماضية عن ملف تجديد عقده مع بيراميدز، بالرغم من أن ذلك العقد سوف ينتهي في الصيف المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، مما أثار العديد من التكهنات حول الوجهة القادمة له في حالة عدم التجديد.

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ولعل ما أثار هذه التكهنات أكثر هي الأنباء التي ترددت بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية، والتي توقعت إما انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك في الموسم القادم، أو عودته من جديد إلى صفوف النادي الأهلي.

وأكد أشرف عبدالعزيز خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن جميع هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، سواء التي تتعلق بتعاقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك أو حتى بإمكانية عودته مرة أخرى إلى المارد الأحمر.

وأشار أيضاً إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض المغرية في الفترة الماضية، إلا أن احتمالية بقائه مع نادي بيراميدز تبقى كبيرة للغاية، وخاصة في حالة نجاح الفريق في تحقيق الأهداف التي يسعى لها في الموسم الجاري.

وشدد عبدالعزيز في حديثه على أن مجلس إدارة نادي بيراميدز من الوارد أن يكون قد حسم ملف تجديد عبد الله السعيد لمدة موسمين في الأيام القليلة الماضية، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك في الأشهر القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أنه لم يكن يتمنى أبداً أن يرحل عبد الله السعيد عن جدران القلعة الحمراء، نظراً لكونه النادي الأكبر على مستوى كرة القدم المصرية وحتى العربية وأيضاً الأفريقية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتمنى ألا يُخطئ اللاعب من جديد ويتعاقد مع نادي الزمالك في المرحلة القادمة حتى لا يخسر المزيد من محبيه من جماهير الأهلي.

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