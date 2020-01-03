اتحاد الكرة يرفض نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد من ملعب السلام بسبب الجهات الأمنية

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير قد رفض تماماً الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بخصوص نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا من ملعب السلام.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء بات لا يرغب في خوض المباريات التي تُقام على أرضه في المرحلة القادمة على ملعب السلام، سواء كانت هذه المحلية على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يأتي نظراً إلى أن ملعب السلام بات يُعتبر الملعب الخاص بالنادي الأهلي، على أن يتم تغيير اسمه في غضون الأيام القادمة إلى ملعب الأهلي بدلاً من ملعب السلام، وبالتالي بات ذلك الأمر يُشكل عامل سخرية من طرف جماهير القلعة الحمراء تجاه نادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن الاتحاد المصري لا يُمانع نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد إلى ملعب القاهرة الدولي أو حتى ملعب بتروسبورت، إلا أن ذلك القرار لا يعود إليه في نهاية المطاف في ظل حاجته في المقام الأول إلى الحصول على الموافقات اللازمة من طرف الجهات الأمنية.

وأضاف أن الجهات الأمنية لا تزال لم تقم بالرد بعد على طلب نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد من ملعب السلام، مما يعني بالتالي إقامتها على ملعب السلام دون أي تغيير على الإطلاق خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن الجهات الأمنية سبق وأن وافقت على حضور 10 آلاف مشجع زملكاوي في مدرجات ملعب السلام خلال هذه المباراة أمام فريق زيسكو يونايتد، علماً بأن اتحاد الكرة يُحاول جاهداً في الوقت الحالي أن يُقنع الأمن بضرورة زيادة أعداد الجماهير إلى 15 ألف على أقل تقدير.

وتأتي مباراة الزمالك مع ضيفه فريق زيسكو يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن الفارس الأبيض نجح في حصد أربع نقاط حتى الآن بعد مرور 3 جولات من مرحلة المجموعات.

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