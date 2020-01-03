فحص أخير اليوم لحسم موقف شيكابالا وحازم وجمعة قبل مباراة الزمالك وطنطا

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يحسم عقب نهاية مران اليوم الجماعي موقف كلاً من الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وعبد الله جمعة من المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق طنطا.

وأكد المصدر أن الثلاثي المذكور بات جاهزاً بنسبة كبيرة من أجل المشاركات في المباريات من جديد، بعدما تعافى كلاً منهم من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن الثلاثي سوف يخضع اليوم الجمعة إلى فحص طبي أخير عقب المشاركة في التدريبات الجماعية، على أن تُحدد نتيجة ذلك الفحص موقف كلاً منهم من المباراة المقبلة أمام فريق طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد المصدر على أن باتريس كارتيرون يبدو في حاجة ماسة إلى خدمات كلاً من محمود عبد الرازق شيكابالا، إضافة إلى حازم إمام وأيضاً عبد الله جمعة، نظراً إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه كل واحد منهم على أرض الملعب.

وأضاف أيضاً أن المدرب الفرنسي لا يرغب في الوقت ذاته في المخاطرة بأي منهم، حتى يكون الثلاثي جاهزاً للمباراة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة وأن الفارس الأبيض لا غنى له عن النقاط الكاملة من هذه المباراة الصعبة، حتى يقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويفتقد فريق الزمالك إلى العديد من خدمات نجومه في اللقاء القادم أمام فريق طنطا سواء بسبب الإصابات أو حتى بداعي الإيقاف، حيث يغيب كلاً من محمود عبد العزيز وخالد بوطيب بداعي الإصابة، كما يغيب كلاً من فرجاني ساسي وطارق حامد بسبب الإيقاف، فيما يغيب أيضاً حمدي النقاز بعد فسخ تعاقده في نهاية العام الماضي من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويبقى الأمر المهم هو أن يُحافظ فريق الزمالك على نسقه العالي بعد فوزه الأخير على حساب ضيفه فريق أسوان، حتى يكون قادراً على اللحاق بغريمه التقليدي الأهلي الذي يُغرد وحيداً في صدارة ترتيب الدوري العام بالعلامة الكاملة.

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