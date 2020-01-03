محمد يوسف: صالح جمعة خارج حسابات فايلر لعدم جاهزيته رغم قدراته العالية

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن السبب الرئيسي وراء خروج اللاعب صالح جمعة دائماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأهلاوي.

وأكد محمد يوسف خلال تصريحات صحفية له اليوم أن السبب الحقيقي وراء استبعاد صالح جمعة بصفة دائمة من مباريات المارد الأحمر منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، يأتي بسبب عدم جاهزيته من الناحية الفنية أو حتى البدنية بما يليق مع احتياجات النادي الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن صالح جمعة يمتلك قدرات فنية عالية للغاية من الناحية الفنية، حيث كان يستمتع به بصفة دائمة في الحصص التدريبية، وذلك حينما كان متواجداً داخل جدران القلعة الحمراء في السنوات الماضية.

وشدد محمد يوسف في حديثه على أن اللاعب يجب عليه أن تكون لديه وقفة مع نفسه في المرحلة القادمة، حتى يكون قادراً على إنقاذ مسيرته الرياضية قبل فوات الأوان واستعادة مكانته من جديد بين صفوف الفريق الأهلاوي.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أنه لا يعلم تماماً عن السبب وراء تجاهل رينيه فاير لصالح جمعة طيلة الأشهر الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب يجب عليه أن يُقاتل بكل قوة ويبذل أقصى مجهود ممكن لديه في التدريبات في الأيام القادمة، حتى يُحافظ على مكانه في النادي الأهلي على أقل تقدير.

يُذكر أن العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام المصرية قد أكدت في أكثر من مناسبة سابقة، أن صالح جمعة بات على مشارف الرحيل بصفة نهائية أو حتى على سبيل الإعارة عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويأتي ذلك بعدما خرج اللاعب تماماً من حسابات المدير الفني رينيه فايلر، بالرغم من تواجده في قائمة المارد الأحمر سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، إلا أن جمعة لم يحظى بفرصة المشاركة في أي مباراة من مباريات الأهلي على الإطلاق في الأسابيع الماضية سواء بصفة أساسية أو حتى كبديل.

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