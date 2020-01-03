الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة اف سي مصر وسط جاهزية أجايي وتأهيل الشحات

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم اللاعب صالح جمعة بسبب أداء الامتحانات، كما غاب أيضاً النجم المخضرم شريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر البديل بسبب استمرار معاناته من الإصابة على مستوى عضلة السمانة.

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ومن جانبه، واصل النجم رمضان صبحي برنامجه التأهيلي الخاص بعد الإصابة المؤلمة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، حيث تعرض إلى تمزق على مستوى العضلة الخلفية إلا أن عودته من جديد إلى الملاعب بات وشيكة للغاية.

على صعيد متصل، واصل النجم حسين الشحات التأهيل من خلال مشاركته في الجزء البدني الخاص من الحصة التدريبية اليوم، على أمل أن يتعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً على مستوى العضلة الضامة، علماً بأن تلك الإصابة قد حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري العام.

وبات النجم النيجيري جونيور أجايي جاهزاً بنسبة مؤكدة من أجل المشاركة في اللقاء القادم أمام فريق اف سي مصر، حيث تعافى اللاعب تماماً من الإجهاد الذي أصابه على مستوى العضلة الخلفية، مما يجعل مشاركته من عدمها بيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي فقط لا غير.

وتمكن المارد الأحمر من مواصلة انتصاراته عقب فوزه المثير في الجولة الماضية على حساب مضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء، ليُحقق بالتالي انتصاره التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.

وهو ما جعله يتربع على عرش صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، ولكن مع التذكير بتواجد مباراتين مؤجلتين لأبناء القلعة الحمراء، مما يعني بالتالي أن لقب الدوري العام في الموسم الحالي لن يخرج من يد الشياطين الحمر بنسبة شبه مؤكدة.

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