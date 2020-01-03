الزمالك يحل أزمة غيابات الفريق الأول بعقود احترافية مع ثنائي قطاع الناشئين

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يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد وجد ضالته من أجل تعويض الغيابات الكثيرة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الماضية، من خلال التوقيع بصفة رسمية مع كلاً من الثنائي أحمد عيد وحسين فيصل من قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الجمعة أن أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة ونجل رئيس النادي قام بالتوقيع على عقود احترافية مع كلاً من أحمد عيد وحسين فيصل، من أجل ضمان بقائهما مع الفارس الأبيض في السنوات ال4 القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن أحمد عيد من مواليد عام 2001 قد نال إشادة كبيرة من طرف جميع عشاق نادي الزمالك، وخاصة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد المستوى المبهر الذي قدمه مساء يوم أمس الخميس أمام فريق أسوان في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعب الشاب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن الذي كان شاغراً، بسبب إصابة اللاعب المخضرم حازم إمام، إضافة إلى فسخ النجم التونسي حمدي النقاز عقده من طرف واحد في الأسابيع الماضية، إلا أن عيد نجح في إثبات قدراته العالية رغم صغر سنه في أولى مبارياته مع الفريق الأول.

وشدد موقع نادي الزمالك على أن رئيس النادي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة على اهتمامه بقطاع الناشئين بصفة خاصة، من خلال دعمه بصفة مستمرة سواء من الناحية المادية أو من أي جهة أخرى، نظراً لكونه يُمثل مستقبل نادي الزمالك بشكل عام والفريق الأول تحديداً بشكل خاص.

وأضاف أيضاً أن المدير الفني باتريس كارتيرون سوف يعمل على تصعيد بعض العناصر الأخرى الموهوبة من قطاع الناشئين بالنادي، حتى يكونوا بمثابة الدعم الأمثل للفريق الأول في المرحلة القادمة، بسبب كثرة الغيابات في صفوف الفارس الأبيض في الآونة الأخيرة، حيث كان لهذه الغيابات تأثيراً سلبياً بشكل واضح على نتائج أبناء القلعة البيضاء في العديد من المناسبات السابقة.

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