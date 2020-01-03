الأهلي يؤكد مشاركة كهربا أمام اف سي مصر رغم عدم قيده بعد وصول بطاقته الدولية !

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أكد مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً إلى صفوف المارد الأحمر سوف يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالرغم من عدم قيده حتى الآن في قائمة الأهلي سواء المحلية أو حتى القارية.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كانت ينتظر في الأيام القليلة وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يقوم الأخير بقيده بصفة رسمية في قائمة الفريق الأهلاوي.

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وأشار أيضاً إلى أن البطاقة الدولية لم تصل في اليوم الأول أو حتى في اليوم الثاني من العام الحالي 2020، نظراً لكونها أيام عطلة رسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة مثلما هو الحال في معظم أنحاء قارة أوروبا.

وشدد المصدر على أن الاتحاد البرتغالي التزم وأرسل بطاقة كهربا الدولية إلى الاتحاد المصري صباح اليوم الجمعة، وبالفعل أكد أحد العاملين باتحاد الكرة وصول البطاقة على السيستم الخاص بتسجيل اللاعبين، إلا أن عملية قيد اللاعب لم تتم بعد نظراً لأن اليوم الجمعة يُعتبر عطلة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أيضاً أن عملية قيد محمود عبد المنعم كهربا بصفة رسمية في قائمة الأهلي سوف تتم في صباح يوم غداً السبت مباشرة، وهو ما يعني بالتالي أن اللاعب سوف يتمكن من المشاركة في اللقاء القادم أمام فريق اف سي مصر مساء يوم الأحد المقبل في إطار مسابقة الدوري العام.

يُذكر أن كهربا كان قد انتظم طيلة الأيام الماضية في التدريبات الجماعية مع زملائه الجدد على ملعب مختار التتش، حتى يتمكن من استعادة كامل لياقته البدنية والفنية لحين الانتهاء من عملية قيده في قائمة المارد الأحمر، على أن يبقى قرار مشاركته في المباريات انطلاقاً من يوم الأحد القادم بيد المدير الفني رينيه فايلر وحده فقط لا غير.

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