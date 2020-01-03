الكاف يستقر على صامويل إيتو لتقديم الجوائز في حفل أفضل لاعب بالقارة السمراء

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ذكرت تقارير صحفية أفريقية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختار النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، من أجل تولي مهمة توزيع الجوائز على هامش حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن العام الماضي 2019.

وأكدت إحدى الصحف من دولة جنوب أفريقيا أن الاتحاد الإفريقي استقر على تولي صامويل إيتو عملية توزيع الجوائز على جميع الفائزين بجائزة الأفضل طيلة الحفل، نظراً إلى الإنجازات الهائلة التي حققها النجم الكاميروني طيلة مسيرته في عالم كرة القدم، مما يجعلها فرصة مناسبة من أجل تكريمه عبر المشاركة في ذلك الحفل.

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يُذكر أن إيتو سبق له وأن تُوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في أربع مناسبات سابقة قبل اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأسد الكاميروني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مرتين مع كلاً من فريق برشلونة الإسباني عام 2009 ثم مع فريق إنتر ميلانو الإيطالي عام 2010.

على صعيد آخر، أوضحت بعض المصادر المقربة من الكاف أن حفل جوائز الأفضل المقرر إقامته في يوم 7 يناير المقبل من العام الحالي 2020 في مدينة الغردقة، سوف يشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة للغاية، ومن أبرز هذه الشخصيات من المصريين كلاً من الكابتن محمود الخطيب إضافة إلى الكابتن حسن شحاتة.

ومن المتوقع أن يحظى حفل جوائز الأفضل هذه المرة بمتابعة كبيرة أيضاً من طرف الشعب المصري بأكمله، نظراً لأن فخر العرب محمد صلاح يُنافس للمرة الثالثة على التوالي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وهذه المرة مع كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز.

وكان محمد صلاح قد تمكن من الفوز بهذه الجائزة في آخر عامين على التوالي في إنجاز تاريخي، بسبب المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي سواء في الموسم الماضي أو حتى في الموسم قبل الماضي، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاحه في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين على التوالي.

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