موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي السبت 4/1/2020

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موعد مباراة النصر والتعاون، يستعد فريق النصر لملاقاة نظيره فريق التعاون في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر السعودي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس السوبر السعودي، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي نور الدين أمرابط، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والتعاون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والتعاون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والتعاون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

موعد مباراة النصر والتعاون، يستعد فريق النصر لملاقاة نظيره فريق التعاون في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر السعودي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة النصر والتعاون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والتعاون، ستكون مباراة النصر والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والتعاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والتعاون

موعد مباراة النصر والتعاون، يدخل فريق النصر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق التعاون في مسابقة كأس السوبر السعودي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إهداء أولى ألقاب العام الجديد 2020 لجماهيره الغفيرة.

وهي بكل تأكيد ستكون بمثابة الانطلاقة المثالية لفريق النصر في العام الجديد، وخاصة بعد العام الماضي المثالي الذي عاشه على الصعيد المحلي على وجه الخصوص، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالرغم من المنافسة الشرسة التي تواجدت بينه وبين غريمه التقليدي فريق الهلال.

ولم يتغير الحال كثيراً في الموسم الحالي في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والهلال، إلا أن العالمي سوف يكون مُطالباً بالكثير من الأشياء الأخرى على خلاف الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري.

ومن المؤكد أن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين سوف يكون بمثابة الهدف الرئيسي لفريق النصر أيضاً في الموسم الحالي، أما الهدف الأسمى سوف يكون بدون أدنى شك هو محاولة المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا ولم لا التتويج به هذه المرة.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق التعاون في حالة جيدة نوعاً ما في الأسابيع الماضية مع نهاية العام الماضي 2019، حيث تراجعت نتائج فريق سكري القصيم وبالتالي تراجع معها إلى المركز السابع في ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويطمح فريق التعاون بدوره في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي، حتى يواصل إسعاد جماهيره بعدما تمكن من فعل ذلك مع نهاية الموسم الماضي من خلال التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مفاجأة مدوية من العيار عقب فوزه على فريق الاتحاد في المباراة النهائية، علماً بأن فريق التعاون قد تم إقصائه من الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من نفس المسابقة ولكن على يد فريق أبها.

وإليكم الآن نتائج فريق النصر في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

النصر 1/4 البكيرية، كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر 1/2 التعاون، الدوري السعودي للمحترفين.

العدالة 3/0 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

ضمك 4/2 النصر، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء 4/1 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق التعاون في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

العين 2/0 التعاون، كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر 1/2 التعاون، الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون 1/2 الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين.

أبها 0/1 التعاون، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتفاق 0/1 التعاون، الدوري السعودي للمحترفين.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من النصر والتعاون في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة:

النصر، المركز الأول، يمتلك في رصيده 29 نقطة.

التعاون، المركز السابع، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين النصر والتعاون في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:

النصر 1/2 التعاون، السبت 15 أبريل 2017.

النصر 1/2 التعاون، الأحد 15 أكتوبر 2017.

التعاون 0/1 النصر، الثلاثاء 30 يناير 2018.

النصر 0/1 التعاون، الإثنين 24 سبتمبر 2018.

التعاون 1/3 النصر، السبت 2 فبراير 2019.

النصر 1/2 التعاون، الجمعة 13 ديسمبر 2019.

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