الأهلي يطلب ضم فراس شواط من الصفاقسي في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد طلب بشكل شفهي التعاقد مع المهاجم التونسي الشاب فراس شواط لاعب نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لا يرغب في التقدم بعرض رسمي من أجل ضم فراس شواط، إلا بعد التأكد أولاً من رغبة النادي في التخلي عنه إضافة إلى رغبة اللاعب نفسه في ارتداء قميص المارد الأحمر في السنوات القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن فراس شواط قد انضم بذلك إلى قائمة كبيرة من اللاعبين الذين يشغلون مركز المهاجم الصريح، وهو المركز الرئيسي الذي يطمح النادي الأهلي في تدعيمه بأي وسيلة ممكنة في الميركاتو الشتوي الجاري.

وشددت التقارير على أن حسم هذه الصفقة لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق على أبناء القلعة الحمراء، وخاصة في ظل دخول نادي الشباب السعودي بدوره على خط المفاوضات من أجل الظفر بخدمات اللاعب ذاته خلال شهر يناير الحالي.

وأوضحت أن فراس شواط يُعتبر ثاني مهاجم تونسي يدخل ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي في الآونة الأخيرة، حيث سبقه في ذلك المهاجم الشاب ياسين الشماخي لاعب نادي الإفريقي التونسي، والذي لا تزال الشكوك كبيرة حول مستقبله في الملاعب التونسية في المرحلة القادمة.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن أكد في أكثر مناسبة سابقة بصفة رسمية عبر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لا يزال لم يستقر بعد على اسم أو مركز اللاعب الذي سوف يتم التعاقد معه المرحلة القادمة.

وهو ما يعني بالتالي أن كل هذه الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام سواء المصرية أو العربية بشكل عام وحتى العالمية لا تُعتبر أكثر من مجرد تكهنات صحفية في انتظار الحسم خلال الأيام القادمة، علماً بأن القرار النهائي بخصوص ذلك الملف سوف يكون بيد رينيه فايلر وحده فقط لا غير في نهاية المطاف.

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