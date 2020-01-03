موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني السبت 4/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق خيتافي في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وخيتافي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق خيتافي في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وخيتافي

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إهداء جماهيره أول انتصار له في أولى مبارياته في العام الجديد 2020، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل في آخر 3 مباريات توالياً مع نهاية العام الماضي 2019.

ولا تعكس هذه النتائج السلبية المستوى العالي الذي قدمه فريق ريال مدريد في هذه المباريات جميعاً، علماً بأن كانت أمام كلاً من فريق فالنسيا إضافة إلى الغريم التقليدي فريق برشلونة خارج الديار، إضافة إلى الضيف فريق أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويبقى الأهم الآن هو أن يعود الفريق الملكي إلى سكة الانتصارات من جديد، حتى يواصل الضغط بكل قوة على برشلونة صاحب صدارة الترتيب بفارق نقطتين عنه حالياً، علماً بأن البارسا ينتظره في نفس اليوم مباراة الديربي الكتالوني أمام فريق إسبانيول، مما يعني أن تعثره بات أمراً وارداً لذا قد تكون الصدارة ملكية مع نهاية يوم السبت.

ويُدرك الريال جيداً أن المنافسة على لقب الليغا الإسبانية ستكون مشتعلة للغاية مع الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم الجاري، مما يُزيد بالتالي من أهمية كل مباراة من المباريات المتبقية له في المسابقة مهما كان اسم المنافس.

على الجانب المقابل، يبدو فريق خيتافي عازماً على مواصلة تقديم المزيد من العروض الجيدة الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق المدريدي الصغير يتواجد حالياً في المركز السادس في الترتيب، مما يعني بالتالي أنه يُنافس من جديد من أجل المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

يُذكر أن فريق خيتافي يُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، على أن يبقى هدفه الرئيسي هو المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم مع احتمالية حدوث ذلك نظراً إلى عدم زيادة الفارق مع كلاً من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث وصل الفارق بين خيتافي وإشبيلية إلى 4 نقاط فقط لا غير حتى هذه اللحظة.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 0/2 إسبانيول، الدوري الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/0 أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق خيتافي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إيبار 1/0 خيتافي، الدوري الإسباني.

خيتافي 0/3 كراسنودار الروسي، الدوري الأوروبي.

خيتافي 0/2 بلد الوليد، الدوري الإسباني.

بالمار 2/1 خيتافي، كأس ملك إسبانيا.

فياريال 0/1 خيتافي، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ريال مدريد وخيتافي في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

خيتافي، المركز السادس، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

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