لوزيرن يؤكد استمرار النيجيري إليكي حتى نهاية الموسم رغم عرض الأهلي

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حسم نادي لوزيرن السويسري كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيل مهاجمه النيجيري إليكي تجاه النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المدير الرياضي لنادي لوزيرن خلال تصريحات له لصحيفة “بليك” السويسرية أن النيجيري إليكي مستمر مع النادي السويسري حتى نهاية الموسم الحالي، حتى وإن وصل للنادي أي عروض رسمية في الوقت الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن إليكي لم تعد لديه مشاكل مع نادي لوزيرن بعكس ما كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، حيث تمثلت مشكلته في جلوسه على مقاعد البدلاء بسبب خلافه مع المدير الفني الذي تمت إقالته قبل نهاية الدور الأول.

وشدد المدير الرياضي لنادي لوزيرن على أن النادي الأهلي قد تقدم بالفعل بعرض من أجل الظفر بخدمات المهاجم النيجيري إليكي في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن قيمة العرض المالية لا تزال لم ترقى بعد إلى تطلعات مجلس إدارة النادي.

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