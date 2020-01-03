فراس شواط ينفي دخول الأهلي في مفاوضات لضمه الميركاتو الحالي

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حسم المهاجم التونسي الشاب فراس شواط لاعب نادي الصفاقسي التونسي كل الجدل القائم في الساعات القليلة الماضية، وذلك بخصوص تقديم مجلس إدارة النادي الأهلي عرض رسمي من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد فراس شواط خلال تصريحات صحفية له اليوم أن كل هذه الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام العربية حول وصول عرض رسمي له من طرف النادي الأهلي أو حتى دخول الأخير في مفاوضات رسمية معه، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن كامل تركيزه في الوقت الحالي مُنصب فقط على مشواره مع فريق الصفاقسي، على أن يبقى احتمال رحيله وارداً عن الملاعب التونسية في حالة وصول أي عرض رسمي مناسب سواء بالنسبة له أو حتى بالنسبة إلى ناديه الحالي.

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