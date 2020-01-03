النجم الساحلي يؤكد مشاركة كوليبالي أمام الأهلي بعد وصول بطاقته الدولية

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أكد نادي النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي اليوم الجمعة مشاركة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مختلف المباريات القادمة، بعدما وصلت بطاقته الدولية أخيراً عقب إزالة عقوبة الإيقاف من عليه.

وأوضحت إحدى الإذاعات التونسية المعروف أن سليماني كوليبالي سوف يُشارك منذ الآن مع فريق النجم الساحلي سواء على الصعيد المحلي، أو خاصة على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشارت إلى أن كوليبالي ستكون له الفرصة سانحة من أجل مواجهة النادي الأهلي الذي تسبب في إيقافه عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية، بعدما رحل دون الحصول على إذن من المارد الأحمر.

يُذكر أن الأهلي تقدم وقتها بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق اللاعب الإيفواري، وبالتالي قام الفيفا بفرض غرامة مالية ضخمة على كوليبالي وصل قدرها إلى مليون و400 ألف دولار مع إيقافه عن الملاعب تماماً لحين سداد ذلك المبلغ.

ولجأ المهاجم كوليبالي بعدها بأشهر طويلة إلى التعاقد مع نادي النجم الساحلي، والذي تولى حل الأزمة مع النادي الأهلي بشكل ودي، من خلال تقسيط مبلغ الغرامة على دفعات لمجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك في مقابل تنازل الأهلي عن شكواه ضد اللاعب حتى يُسمح له بالعودة من جديد لممارسة كرة القدم.

ويتواجد فريق النجم الساحلي في نفس المجموعة التي يتواجد فيها فريق الأهلي خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن الفريق التونسي كان قد حسم لقاء الذهاب بين الطرفين عقب فوزه بهدف نظيف على ملعب رادس.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان من جديد في نهاية شهر ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، ولكن هذه المرة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن الأهلي والنجم الساحلي يمتلكان في رصيد كلاً منهما 6 نقاط حتى الآن مثل فريق الهلال السوداني، فيما لا يملك فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي أي نقطة على الإطلاق.

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