تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق خيتافي ضيفه وجاره فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق خيتافي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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