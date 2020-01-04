الجنايني: أثق في التحكيم المصري ونُصر على تطبيق تقنية “VAR”

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عبر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقته الكاملة في التحكيم والحكام المصريين، بالرغم من كثرة الأخطاء الفادحة التي تسببوا بها طيلة الأسابيع الماضية، إضافة إلى زيادة حجم الانتقادات الموجهة لهم من طرف الوسط الرياضي بأكمله.

وأكد عمرو الجنايني خلال تصريحات له للموقع الرسمي للاتحاد المصري أن اللجنة الخماسية المؤقتة لديها إصرار كبير في الوقت الحالي على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم المصرية في السنوات القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن زيادة حجم المشاكل والأخطاء المرتكبة من طرف الحكام المصريين، جعل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد أمر لا مفر منه على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل دول العالم وليس مصر فقط تُعاني من نفس المشاكل على مستوى التحكيم حتى بعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

وشدد الجنايني في حديثه على أن لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور تبذل أقصى مجهود ممكن لديها من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، من خلال محاولة الإرتقاء بمستوى الحكام المصريين إضافة إلى معاقبة البعض منهم في حالة الأخطاء الفادحة حتى وإن كان ذلك بعيداً عن أعين الناس.

وأوضح أن اللجنة الخماسية تعمل حالياً على إتمام التعاقد مع إحدى الشركات من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب المصرية لمدة 3 سنوات ونصف قادمة، حيث تم اتباع كافة الإجراءات القانونية في الفترة الماضية، إلا أن اتحاد الكرة لا يزال في انتظار موافقة كلاً من وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الجهات الأمنية حتى لا يجد أمامه أي عقبة من الناحية القانونية في المستقبل.

يُذكر أن العديد من الأندية قد اعترضت بشكل حاد للغاية على مستوى التحكيم المصري في الآونة الأخيرة على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن بعضها طلب أيضاً ضرورة استقدام حكام أجانب حتى نهاية الموسم الحالي، وفي مقدمة هذه الأندية نادي الزمالك.

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