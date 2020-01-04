مواعيد مباريات اليوم السبت 4/1/2020 .. برشلونة وإسبانيول وريال مدريد ضد خيتافي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 4/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإسباني، وفي مقدمتها مباراة الديربي بين برشلونة وبين مضيفه إسبانيول، إضافة إلى مباراة ريال مدريد مع مضيفه خيتافي، كما تُقام أيضاً العديد من المباريات في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 4/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

النصر / التعاون، كأس السوبر السعودي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة السابعة والربع مساءً.

فالنسيا / إيبار، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الثانية ظهراً.

خيتافي / ريال مدريد، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الخامسة مساءً.

أتلتيكو مدريد / ليفانتي، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إسبانيول / برشلونة، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة العاشرة مساءً.

العدالة / الشعلة، كأس خادم الحرمين الشريفين، الدور ثمن النهائي، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق راشد الدوسري، الساعة 14:05 ظهراً.

روشديل / نيوكاسل يونايتد، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

فولهام / أستون فيلا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / بورت فايل، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ولفرهامبتون / مانشستر يونايتد، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة والنصف مساءً.

النجم الساحلي / الإفريقي، الدوري التونسي، الجولة الثالثة عشر، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق هيكل الصغير، الساعة الثالثة عصراً.

موناكو / ستاد ريمس، كأس فرنسا، دور ال64، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة عصراً.

رين / أميان، كأس فرنسا، دور ال64، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة السابعة مساءً.

مولودية الجزائر الجزائري / الرجاء البيضاوي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق علي سعيد الكعبي، الساعة التاسعة مساءً.

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