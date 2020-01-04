ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إسبانيول ضيفه وجاره فريق برشلونة في ديربي كتالونيا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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